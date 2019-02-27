Съезд с КАД в Сертолово и Парголово закроют на два часа

В ближайшее воскресенье, 3 марта, на развязке кольцевой автодороги с Выборгским шоссе временно перекроют движение по одному из съездов. Там будут проводить техобслуживание элементов наружного освещения.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1:00 до 3:00 воскресенья на развязке, расположенной на 18-м километре внутреннего кольца и 123-м километре внешнего, будет полностью перекрыт съезд №2. Речь идет о съезде с внешнего кольца КАД в направлении Сертолово и посёлка Парголово.

В рамках работ по техобслуживанию подрядчик ООО «Светосервис-СПб» заменит лампы в фонарях, проверит работоспособность оборудования и замерит уровень освещённости.