Глаукома может быть аутоиммунным заболеванием

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Эта и еще множество версий сегодня распространены в интернет-пространстве. Что же такое глаукома на самом деле? Каковы истинные причины ее возникновения?

Версий множество: среди них и иммунодефицит, и демиелинизирующие заболевания, относящиеся к группе таких неврологических диагнозов, как болезни Альцгеймера, Паркинсона. Но истинная причина до сих пор не установлена, в связи с трудностями диагностики глаукомы.

Своим видением поделилась Виктория Евгеньевна Корелина, к.м.н., доцент, врач высшей категории, офтальмолог Американской Медицинской Клиники с 23-х летним стажем работы.

«Глаукома – тяжелое заболевание, ведущее к необратимой слепоте, – рассказывает Виктория Евгеньевна. – Конечно, в последнее время изменилось представление о происхождении и развитии этого грозного заболевания. Ранее его связывали только с повышенным внутриглазным давлением. Считалось, что достаточно периодически измерять внутриглазное давление на приеме у офтальмолога, чтобы не пропустить начало болезни. Сегодня известно, что более чем в 50% случаев глаукома развивается на фоне нормального давления. Разработаны новые диагностические тесты для раннего выявления этого заболевания», – добавила она.

Глаукома – заболевание, при котором погибает зрительный нерв. При полной его гибели наступает абсолютная слепота. Происходит это постепенно. Сначала человек ничего не замечает. В этом и заключается коварство глаукомы – боль и внешние изменения глаз отсутствуют, зрение довольно долго остается высоким.

«Вначале заболевания изменения затрагивают только боковое периферическое зрение, преимущественно с носовой стороны, то есть, там, где поля зрения правого и левого глаза наслаиваются друг на друга. Затем, по мере прогрессирования заболевания, все больше нервных волокон в зрительном нерве атрофируется, поле зрение постепенно сужается и, наконец, полностью исчезает. К тому моменту, когда пациент осознает потерю зрения, болезнь обычно зашла уже слишком далеко», – комментирует офтальмолог Американской Медицинской Клиники Виктория Евгеньевна Корелина.

Поэтому необходимо контролировать состояние зрительного нерва и то, как он работает. К сожалению, полностью вылечить от глаукомы современная медицина не может. Но противостоять этим изменениям, если они выявлены на самых ранних стадиях, мы можем. Важно, что в 80% случаев слепоту от глаукомы можно предотвратить путем регулярного наблюдения и своевременного изменения тактики лечения.

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