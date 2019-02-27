WEE-oww-WEE-oww-WEE-oww или WAAAAAhhhhhhh. В Нью-Йорке решают, что лучше

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Розенталь и Ривера, два депутата городского совета Нью-Йорка, предложили поменять сирены полицейских автомобилей на «менее раздражающие». Оба депутата, как можно догадаться, – женщины. Это представительницы Демократической партии Хелен Розенталь, избранная от Верхнего Вестсайда, и Карлина Ривера от Манхэттена.

Как пишет Fox News, если законодательницы добьются своего, протяжные сирены полицейских, пожарных машин и машин скорой помощи, которые составляли звуковой фон города для нескольких поколений нью-йоркцев, станут похожи на лондонские или парижские переливы. То есть вместо WAAAAAhhhhhhh будет WEE-oww-WEE-oww-WEE-oww.

Сирена в Нью-Йорке

Сирена в Париже

Такие «двухтоновые» сирены «в европейском стиле», считают Розенталь и Ривера, менее громкие, пронзительные и раздражающие. Переход на них будет способствовать меньшему «шумовому загрязнению» и без того громкой городской среды.

Жалобы на шум и сирены – самые частые жалобы, поступающие от местных жителей в городские службы. Сирены звучат круглосуточно, будят спящих людей и нервируют собак, провоцируя их на лай и вой.

«Европеизация» нью-йоркских сирен не изменит уровень громкости, который по-прежнему будет составлять 118 децибелов (болевой порог у человека, по данным «Википедии», 120 децибелов), но с новой частотой они станут менее пронзительными и в то же время хорошо различимыми в городском шуме. Законодательницы, выдвигая свою инициативу, опираются на опыт одной из служб скорой помощи района Верхний Истсайд, которая установила «европейские сирены» на свои 25 автомашин. Стандартные сигналы заменили на «европейские» как раз после многочисленных жалоб горожан. Результат этого эксперимента, впрочем, нельзя назвать «стопроцентным успехом», поскольку, по словам представителя службы скорой помощи, жители «ненавидят оба вида сирен, правда двухтоновая раздражает их меньше».

По факту многие пожарные машины и скорые и так оборудованы «альтернативными» сигналами, которые они стараются использовать в ситуациях, когда можно не включать «официальную» сирену, например чтобы посигналить зазевавшемуся пешеходу.