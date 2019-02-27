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Строительство
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27.02.2019 14:47
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Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» представила уникальное предложение по покупке квартиры в рассрочку. Согласно условиям программы, купить недвижимость в строящемся жилом комплексе можно с первоначальным взносом от 10% до 30% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до 6 лет.

Программа распространяется на проекты комфорт- и бизнес-класса. При этом оформить покупку квартиры в рассрочку от Группы «Эталон» можно при наличии минимального пакета документов: паспорта и нотариально заверенного согласия супруга или супруги на покупку квартиры (если это требуется по условиям сделки). Оформление страховки, что является обязательным условием при ипотечном кредите, не требуется.

Данное предложение является уникальным, так как с 1 июля 2019 года все новостройки будут продаваться по новой схеме, а программы рассрочки будут реализованы только на период строительства объекта, то есть только на 2-3 года.

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости по программе рассрочки от застройщика можно в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

Справка о ГК «Эталон»

 

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