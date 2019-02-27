Пользователи и СМИ могут получить «право на ошибку» при распространении фейковых новостей

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин предложил ко второму чтению вывести из-под действия законопроекта о фейковых новостях «традиционные медиа», а за остальными оставить право на безнаказанную ошибку.

Как сообщили в пресс-службе комитета 27 февраля, Левин считает существующий режим регулирования «традиционных медиа» достаточно эффективным против фейков. Таким образом, по его мнению, СМИ можно вывести из-под действия законопроекта. Какое значение депутат вкладывает в «традиционные», не уточняется.

Предлагается также ввести систему уведомлений, которая позволит официально зарегистрированным интернет-изданиям получать предупреждение и оперативно удалять фейковые новости.

Право на ошибку Левин называет важным для сохранения свободы слова и свободы распространения информации.

Скидка в поправках предусмотрена и для пользователей, опубликовавших оскорбительный для государства и общества контент. Им предлагается дать сутки, чтобы одуматься и удалить информацию.

«Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора — удаляет контент в установленный срок, — то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера. Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно или неверно оценив ее характер», – цитирует Левина RNS.