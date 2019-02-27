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27.02.2019 15:15
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Суд начал рассмотрение дела убитого в стоматологическом кресле балетмейстера Мариинки. Обвиняемый в смертельном уколе вину не признает

Приморский районный суд 27 февраля начал рассмотрение дела анестезиолога, после укола которого не проснулся балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. Обвиняемый и потерпевшая не хотели, чтобы «публичная, известная» личность умершего освещалась в СМИ. 

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», судья Екатерина Богданова ходатайство адвоката о проведении закрытого заседания удовлетворила, и журналистов попросили удалиться из зала. Защитник обвиняемого анестезиолога Андрея Гольтякова ратовал за интересы потерпевшей – в материалах дела есть сведения о личной жизни балетмейстера и «было бы этически неправильно, если они станут известны». 

Судебное заседание, как позже рассказала двоюродная сестра Вихарева Фаина Кирпичева, перенесли. Прокурор лишь зачитала обвинительное заключение. 55-летний врач, уже вышедший на пенсию из-за «вредности» профессии, не признал вину ни по одному из пунктов. 

Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев скончался 2 июня 2017 года в кресле стоматолога. Его зубы собирались приводить в порядок в частной клинике «Доктор Лившиц» на Торжковской улице. В процедуре участвовали штатный хирург Виталий Калинин, ассистент Нана Гелашвили и приглашенный анестезиолог из выездной бригады ООО «ЦИМ-ИнАлМед» Андрей Гольтяков. Последний «усыпил» Вихарева препаратом «Пропофол», после чего у пациента остановилось сердце. Лекарство часто используется для общего наркоза, однако нередки и случаи передозировки. Из-за этого, например, умер Майкл Джексон. 

Гольтякова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности. Следствие считает, что он не обследовал Вихарева должным образом перед процедурой, доза «Пропофола» была слишком большой, а того факта, что балетмейстер перестал дышать, анестезиолог вовремя не заметил. 

Справка:

Сергей Вихарев родился в феврале 1962 года. Заслуженный артист России. Окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1980-м и в том же году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Исполнял ведущие роли в балетах «Спящая красавица», «Жизель», «Ромео и Джульетта». Танцевал в спектаклях Независимой труппы Аллы Сигаловой, а также в балетах Бориса Эйфмана, Александра Полубенцева, Владимира Карелина. В 1999-2006 годах являлся главным балетмейстером Новосибирского театра оперы и балета. С 2007 года Вихарев работал балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Реконструировал «Спящую красавицу», «Баядерку», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушку».

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