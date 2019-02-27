Путин предложил освободить выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» от НДФЛ. Глава Минфина быстро согласился

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 27 февраля предложил освободить выплаты по программе «Земский доктор» от НДФЛ, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, из-за изменения источника финансирования сумма фактических выплат гражданам сократилась.

«У нас программа «Земский доктор» осуществлялась, и мы ее финансировали, в том числе из ФОМСа. Поэтому она попадала под 217-ю статью Налогового кодекса, и оттуда не вычитался НДФЛ. Теперь из других источников финансируется, напрямую из федерального бюджета, и НДФЛ начали платить. Что это означает на практике? Это значит, что «Земский доктор», а теперь и «Земский учитель» получают не миллион рублей, а 870 тыс. рублей. И фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Ну зачем мы это делаем?» — спросил у чиновников Путин.

Он предложил добавлять выплаты на сумму НДФЛ либо просто освободить от выплаты этого налога.

В ответ вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин «считает необходимым освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ».