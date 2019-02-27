Дороги Ленобласти будут ремонтировать секонд-хэнд-асфальтом, оживлённым химиками

На региональных трассах Ленинградской области весной начнут тестировать новые виды восстановления повреждённого асфальта. Речь идёт о так называемой технологии горячего ресайклинга с применением специальной эмульсии, сообщили «Фонтанке» 27 февраля в дорожном комитете области.

Особенность горячего ресайклинга состоит в том, что в специальном аппарате (рециклере) тщательно смешиваются асфальтовая крошка и холодный асфальт при температуре свыше 100 градусов по Цельсию. Когда образуется однородная масса, в неё добавляют эмульсию, содержащую среди прочего органические соединения из грунта. В результате получается готовый асфальт, который можно использовать при ремонте.

«Технология экспериментальная, поэтому мы предложим компаниям показать примеры своей работы на конкретном участке. По заверениям производителей, использование горячего ресайклинга способно сократить затраты на проведение стандартного ремонта верхнего слоя асфальта на треть», – объясняет глава комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский.

Контролировать качество уложенного полотна будет специализированная лаборатория заказчика работ – ГКУ «Ленавтодор».