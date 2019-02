Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына началась в Ханое. США говорят о полезности России при решении северокорейского вопроса

Президент США во второй раз в истории проводит саммит с главой Северной Кореи.

Переговоры двух лидеров проходят в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Место долгое время держалось в секрете. Программа началась с ужина Трампа, Ына и топ-советников. Об этом 27 февраля сообщает New York Times.

«Ким Чен Ын и я очень постараемся выработать [позицию] в отношении денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в экономический центр», – написал в твиттере перед встречей со своим коллегой из Северной Кореи Трамп. Он также отметил, что в этом вопросе Россия, Япония, Китай и Южная Корея будут «очень полезны».

All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful!