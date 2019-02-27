Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына началась в Ханое. США говорят о полезности России при решении северокорейского вопроса
Президент США во второй раз в истории проводит саммит с главой Северной Кореи.
Переговоры двух лидеров проходят в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Место долгое время держалось в секрете. Программа началась с ужина Трампа, Ына и топ-советников. Об этом 27 февраля сообщает New York Times.
«Ким Чен Ын и я очень постараемся выработать [позицию] в отношении денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в экономический центр», – написал в твиттере перед встречей со своим коллегой из Северной Кореи Трамп. Он также отметил, что в этом вопросе Россия, Япония, Китай и Южная Корея будут «очень полезны».
All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.
Перед началом встречи на высшем уровне Трамп похвалил потенциал Северной Кореи и назвал Ына свои другом.
Справка:
Назначенный на самый конец февраля саммит Трампа и Ына в Ханое стал уже вторым. Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. В ходе него американский лидер Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.