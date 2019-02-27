«Накопился зимний жир, бедра прочно застряли в отверстии». В Германии восемь пожарных спасали крысу, застрявшую в канализационном люке

Спасательную операцию по вызволению толстой крысы из западни провели в немецком городе Бенсхайм. Набравший массу за зиму грызун не смог самостоятельно протиснуться в отверстие канализационного люка.

Как пишет The Guardian 27 февраля, крысу с округлыми формами заметила маленькая девочка. Зверь застрял в отверстии канализационного люка и не мог выбраться. Юная горожанка позвонила в службу спасения животных, однако прибывшие на место специалисты не решили проблему. Тогда на помощь пришли профессиональные спасатели — бригада из восьми человек. Крышку люка подняли, и специалист по спасению животных Майкл Сер освободил крысу.

«У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии. Не сдвинуться», — прокомментировал он.

Обратившаяся в службу спасения животных девочка подарила Серу рисунок крысы. На нём животное окружено сердечками.