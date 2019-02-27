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Спорт
27.02.2019 14:53
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Паспорта болельщиков введут в РПЛ уже с 1 июля

Опыт использования паспортов болельщиков (Fan ID) на чемпионате мира по футболу применят в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги. Как сообщает «Спорт-Экспресс»  со ссылкой на ТАСС , систему внедрят уже с 1 июля.

Проект разработан совместно с Минкомсвязью РФ, при участии МВД, ФСБ и Российского футбольного союза. По словам главы отдела Миниспорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирины Григорьевой, в настоящее время прорабатываются вопросы об источниках и механизмах финансирования.

«В концепции предусмотрен концепт регистрации, проверки и выдачи ПКЗ (персонифицированной карты зрителя. — Прим. ред.), аналогичный механизму, который использовался на чемпионате мира, так называемый Fan ID, а также оснащение стадионов необходимым оборудованием системы контроля доступа. Основное отличие – раньше мы сначала покупали билет, а потом оформляли Fan ID, новая система идентификации будет зеркальной: сначала оформляем ПКЗ, затем, на основании того, что нам дали допуск к получению билета, болельщик может оформлять документ для прохода на стадион», – объяснила Григорьева.

Также решено, что действие ПКЗ будет распространяться на финал Кубка России, однако ФСБ предложила распространить систему на все матчи турнира. Решение пока не принято.

Впервые паспорта болельщика (Fan ID) были введены во время Кубка конфедераций в 2017 году. В дальнейшем та же система использовалась на чемпионате мира. Также решено ее применить во время чемпионата Европы 2020 года, несколько матчей которого пройдут в Петербурге.

Напомним, что было несколько случаев блокировки Fan ID без видимых на то причин.

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