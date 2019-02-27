«Наверное, можно заняться». Беглов может зарегистрировать «ВКонтакте» страницу для обращений горожан

Врио губернатора Петербурга в ближайшее время рассмотрит вопрос о регистрации в соцсетях для общения с горожанами. Осталось найти время.

О возможной регистрации в сети Беглов рассказал 27 февраля в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций. «Наверное, можно заняться, – заявил Беглов. – Но надо найти время. Иначе, если на просьбы не отвечать, зачем вообще это затевать?»

Напомним, на прошлой неделе Александр Беглов посетил офис «ВКонтакте» на Невском проспекте.