Директор московской школы объяснил драку третьеклассниц неприязнью

Московские третьеклассницы подрались из-за неприязни друг к другу. Так прокомментировал случившееся директор школы №67 в Дорогомилово Андрей Козлов.

«Причина – неприязненные отношения друг к другу, все произошло на перемене в отсутствие классного руководителя», – заявил педагог 27 февраля РИА Новости.

По словам директора, в потасовке участвовали пять девочек, четыре из них оказались в больнице.

«По настоянию родителей в больнице остались двое девочек, остальные отпущены из-за отсутствия травм», – добавил Козлов.

Следственный комитет, в свою очередь, подтверждает проведение доследственной проверки и характеризует травмы, полученные ученицами, как незначительные. По данным ведомства, здоровью подравшихся ничего не угрожает.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на перемене в московской школе подрались ученицы 3 класса. Сообщалось о травмах головы и живота, полученных участницами потасовки.