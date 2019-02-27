«Очевидно, что санкций недостаточно». После аварии на Невском в Госдуме задумались над запретом «шариков»

Авария с BMW, насмерть сбившим пешеходов в центре Петербурга, может спровоцировать тотальную проверку баров и клубов на предмет торговли «шариками», а в перспективе — ужесточение ответственности за нецелевую продажу «веселящего газа».

Как сообщили в Госдуме РФ 27 февраля, с начала недели второй депутат нижней палаты парламента просит МВД проверить питейные и развлекательные заведения, в особенности петербургские, где могут свободно продавать закись азота. Запросы правоохранителям уже направил зампред комитета по контролю и регламенту Михаил Романов, свою просьбу намерен присоединить председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Применение закиси азота в неконтролируемых медиками дозах вызывает одурманивающий эффект и может приводить к нарушениям мозговой деятельности и работы нервной системы, вплоть до летального исхода», – подчеркнул Пискарёв.

Парламентарий напомнил, что сейчас торговцев газом «для кайфа» можно привлечь разве что за продажу товаров, реализация которых запрещена или ограничена. По Кодексу об административных правонарушениях это максимум 2 тысячи штрафа для гражданина. В некоторых случаях привлечь к ответственности можно по уголовной статье: за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

«Очевидно, что действующих санкций за продажу таких опасных веществ недостаточно», – делает вывод Пискарёв, добавляя, что после сбора всей необходимой информации будет проработан вопрос об ужесточении наказания за оборот «веселящего газа».

Ограничить оборот закиси азота исключительно медицинскими и промышленными целями, а также запретить его рекламу в октябре прошлого года предложила депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Законопроект внесён в Госдуму и находится на рассмотрении.

В ночь на 24 февраля BMW X6 вылетел на пешеходную зону Невского проспекта и, не тормозя, раскидал пешеходов. Двое погибли, трое попали в реанимацию. Задержанный на месте 30-летний Мурад Касымов объяснил, что «после шарика его выключило». Манипуляции с шариком водителя, ехавшего из бара на Думской, зафиксировали камеры. Во время ареста Касымов каялся, судья зачитывала, что в его крови выявили «следы опьянения». Позже стало известно, что экспертиза показала: водитель употреблял еще и белый порошок.