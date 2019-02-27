Шойгу: «Щит Союза – 2019» не направлен против третьих стран

Подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Щит Союза – 2019» перешла в активную фазу, заявил 27 февраля на коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу.

«В активную фазу перешла подготовка совместного оперативного учения вооруженных сил России и Беларуси «Щит Союза – 2019» и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие – 2019», – цитирует Шойгу сайт МО РФ.

Министр обороны РФ отметил, что для проведения маневров спланировано свыше 3 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки. Шойгу подчеркнул, что учение «Щит Союза – 2019» носит плановый, оборонительный характер и не направлено против третьих стран. Такие учения проводятся раз в два года на основании решения президентов Беларуси и России.