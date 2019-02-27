Белоруссия попросила у России кредит для рефинансирования долга на $600 млн

Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить кредит для рефинансирования долга на $600 млн. Об этом журналистам рассказал белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает «БелТА».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято», — заявил Ермолович.

«Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет $600 млн», — добавил он.

Министр отметил, что средства на предоставление такого кредита предусматривались Москвой в федеральном законе о бюджете на 2019 год.