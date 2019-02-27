«Иногда сам засыпаю». Беглов предложил доступно расписать бюджет и оцифровать Генплан

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение переписать бюджет в сжатой форме и доступным языком. Кроме того, он считает необходимым оцифровать информацию о госсобственности.

«Я иногда сам засыпаю над бюджетом, – заявил Беглов 27 февраля в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций. – Бюджет должно быть интересно читать, чтобы в нем можно было разобраться».

Кроме того, глава города заявил, что необходимо оцифровать Генплан, а также всю информацию об объектах в городской собственности. «Что мы прячемся друг от друга? – спросил Беглов. – Это все равно что от собственника скрывать его имущество».

Ранее вопрос о доступном изложении бюджета поднимала депутат городского парламента Оксана Дмитриева.

Напомним, о необходимости перемен в Петербурге врио губернатора заявил в конце января на первом заседании городского правительства в обновлённом составе. Там же Александр Беглов призвал чиновников менять подходы к управлению, выстраивая диалог власти с бизнесом, НКО и активистами. «Нельзя навязывать сверху проекты и идеи, – заявил тогда градоначальник. – Инициативы должны исходить со стороны самих горожан. Следует подумать над тем, чтобы законодательно закрепить процедуры городского публичного эксперимента. Ежегодно проводить кампании по отбору народных стратегических инициатив, которые смогут улучшить ситуацию в социальной сфере и экономике города».