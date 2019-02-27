Вещи времён СССР продадут на благотворительном аукционе «Соцсбыт»

В Петербурге пройдёт аукцион «Соцсбыт», на котором можно будет приобрести раритетные вещи времён Советского Союза. Часть вырученных средств будут направлены на благотворительность.

Аукцион «Соцсбыт» уже не первый раз проходит в Северной столице. Организует его Музей советских игровых автоматов. Средства с предыдущих торгов отправлялись на работу благотворительной организации «Ночлежка». В этот раз помощь будет оказана Центру социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

По правилам аукциона, половина суммы, вырученной с продажи лота, передаётся владельцу вещи. Но подавляющее большинство владельцев отказываются от денег, отдавая их на благотворительность.

Аукцион состоится 1 марта. Принять в нём участие может любой желающий, для этого необходимо просто зарегистрироваться.