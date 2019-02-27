Премьер-министр Пакистана призвал Индию решить конфликт в переговорах

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Индию решить вспыхнувший в Кашмире конфликт путём переговоров.

Видеообращение главы правительства страны публикует агентство ANI. Хан отметил, что две ядерные державы не должны втянуться в серьёзный военный конфликт.

"Те, кто начинал все войны, не знали, чем они закончатся, все они просчитались. Итак, я хочу спросить Индию, с вашим и нашим оружием, можем ли мы позволить себе просчет?"

Pakistan PM Imran Khan: All wars in world history have been miscalculated, those who started the wars did not know where it will end. So, I want to ask India, with the weapons you and we have, can we afford miscalculation? pic.twitter.com/3wnmLYq39P — ANI (@ANI) 27 февраля 2019 г.

"Если начнется война, её не смогу контролировать ни я, ни Нарендра Моди (премьер-министр Индии. – Прим. ред.). Если вы хотите каких-то переговоров по терроризму, мы готовы. Здравый смысл должен восторжествовать. Мы должны сесть и поговорить", – добавил Имран Хан.

Ранее Индия подтвердила потерю МиГ-21 в воздушном бою с пакистанскими лётчиками, соответствующее заявление сделал на брифинге 27 февраля представитель министерства иностранных дел страны Равиш Кумар. Ранее Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве и взял в плен одного из пилотов.

Вооружённому инциденту 27 февраля в небе над Кашмиром предшествовала вчерашняя бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана.

Воздушное пространство Индии севернее Дели полностью закрыто. Самолет, летевший из Петербурга в тайский Краби, на подлете к воздушному пространству Пакистана развернулся в обратном направлении.