«Так обо мне говорили только на юбилеях». Полтавченко наградили за особый вклад в развитие Петербурга

Бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в церемонии 27 февраля в Мариинском дворце приняли участие представители конфессий, бывшие и нынешние чиновники Смольного, но не все.

Открыл церемонию награждения спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он заметил, что в традициях ленинградской политики говорить спасибо за труд. «Вы принадлежите к числу тех людей, на ком держится государство. Если есть хотя бы несколько людей таких, оно в безопасности. Если во главе города такой человек, город выстоит», – заметил глава парламента.

Врио губернатора Александр Беглов сообщил, что в Смольном уже висит портрет Георгия Полтавченко, однако отметил его заслуги в основном по работе в Центральном федеральном округе.

Полномочный представитель президента на Северо-Западе Александр Гуцан вместо долгих речей обнял Георгия Полтавченко.

Сам же бывший губернатор заявил, что столько приятных слов слышал только на юбилеях. Он добавил, что ему удалось многого добиться: «Кто не работает, тот не ошибается. Главное, что есть результаты. Не видит их только необъективный и ангажированный человек. Слава богу, таких людей у нас минимальное количество. Ничего нельзя было бы сделать, если бы не поддержка настоящих петербуржцев», – заключил он.

Почетный знак он предложил сдать в музей Законодательного собрания с подписью «за заслуги жителей Петербурга». Кроме того, Полтавченко выразил надежду, что горожане поддержат Беглова так же, как поддержали и его. «Вы, наверное, вкусили всю прелесть губернаторской работы», – обратился он к Беглову.

Стоит заметить, что на церемонии вручения присутствовали как бывшие чиновники Смольного (например, экс-вице-губернатор Александр Говорунов), так и нынешние. Новые члены правительства, в том числе вице-губернатор Любовь Совершаева, на вручение благодарности Полтавченко не пришли.