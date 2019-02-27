Петербургские угонщики на «гастролях» под Брянском и не только наворовали «Тойот» на 9 миллионов

В Брянске вынесли приговор двоим жителям Петербурга и Ленобласти. Они обвиняются в серии угонов иномарок на сумму почти 9 миллионов рублей.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба прокуратуры Брянской области, с октября по декабрь 2017 года подсудимые похитили один автомобиль Toyota и пытались угнать еще три машины этой же марки. Кроме того, один из них совершил еще два угона «Тойот», а также украл сигнальный револьвер «Наган-С».

В результате жителям Брянской, Тульской и Вологодской областей был причинен ущерб в общей сложности почти на 9 миллионов рублей.

Угонщиков задержали в Брянском районе на похищенной машине. Пропавший в Твери Тoyota Land Cruiser 150 стоимостью 1,6 миллиона рублей вернули владельцу.

Суд признал мужчин виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кражи в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном и особо крупном размерах) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) в зависимости от роли и степени участия каждого. Один получил 6,5 лет исправительной колонии общего режима, второй – пять. Также одному из фигурантов назначили штраф в размере 160 тысяч рублей.

В законную силу приговор еще не вступил.