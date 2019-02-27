«Это данность, в которой мы живем». Песков прокомментировал информацию об отключении Интернета в петербургской «фабрике троллей»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации об отключении от Интернета сотрудников «Агентства интернет-расследований» в Петербурге, о котором рассказала газета The Washington Post.

«Я не знаю, насколько достоверны данные, которые приводит эта газета [The Washington Post]. Поскольку данные обезличены, поэтому в наше время к ним надо очень аккуратно относиться», — цитируют Пескова «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс» 27 февраля.

По словам чиновника, с территории США на российские организации постоянно совершаются кибератаки. «Это данность, в которой мы живем», — отметил Песков.

На вопрос журналистов о возможности влияния на Рунет с территории США представитель Кремля ответил: «Наверняка возможно». Песков подчеркнул, что для защиты российских пользователей создаётся законопроект о «суверенном Интернете».

26 февраля The Washington Post со ссылкой на несколько источников сообщила, что американские военные якобы лишили выхода в Интернет сотрудников «Агентства интернет-расследований» в Петербурге, которое также называют «фабрикой троллей» и связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Атака произошла в 2018 году и была знаком того, что нападения на США в киберпространстве «не останутся безнаказанными».