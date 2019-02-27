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Происшествия
27.02.2019 13:30
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У «моста глупости» очередной курьёз. Сено тоже не проходит

Ровно две недели продержался без происшествий «мост глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге. 12 февраля там застрял, как обычно, грузовик, а сегодня, 27 февраля, произошло небывалое. Под мостом не прошло сено.

«Трактор потерял сено под мостом, где «Газель» не проедет», – сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Вероятно, сам трактор повреждений не получил, так что, возможно, этот инцидент не повлияет на счёт. Дискуссию о том, считается ДТП или нет, ведут подписчики твиттера моста.

Для протокола напомним, что ДТП с сеном в Петербурге, хоть редко, но случаются. Например, одно такое было зафиксировано летом 2015 года. По словам очевидцев, потерянный кем-то прицеп с сеном врезался в гибридный автомобиль Toyota Prius, причём выехав на встречную полосу.

Что касается «моста глупости», он не устаёт показывать свой ироничный характер. Например, первую жертву в этом году он «поймал» (и не просто так, а на камеру) 31 января, когда в Петербурге началась волна эвакуаций. И сразу, в тот же день, «эвакуировал» вторую.

Юбилейной 150-й «Газелью» мост отметил День города 27 мая 2018 года.

Справка:

«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением.

Городские власти летом  2018 года предприняли ряд мер по снижению аварийности, после чего ДТП стало меньше.

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