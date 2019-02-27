В Петербурге следом за школьниками на выход отправлены детский сад, поликлиника и «Леруа Мерлен»

По зову «электронных террористов» в среду продолжают прерывать занятия в петербургских школах и детских садах. Приостановить работу вынуждены также поликлиника и магазины «Леруа Мерлен», которые закрываются один за другим.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 26 февраля письмо с предупреждением о взрыве снова пришло на почту детского сада №62 в Калининском районе. Дошкольники вынужденно покинули заведение второй день подряд. В соцсетях добавляют, что пришлось перебираться также детям из садика №60 на улице Маршала Захарова — они пережидают проверку в соседней гимназии. Кроме уже эвакуированных школ, под электронную атаку попала также школа №352 на проспекте Ветеранов.

Помощь экстренных служб понадобилась и торговому центру «Июнь» на Индустриальном проспекте. В самом ТЦ проверку объяснили «техническими причинами». Временно осталась без посетителей поликлиника больницы РАН на проспекте Тореза, 72. Сотрудники уточнили, что эвакуироваться пришлось после электронного письма, проверка уже закончена.

По информации «Фонтанки», послание с привычным уже посылом получили в центральном офисе строительной сети «Леруа Мерлен». Адрес «минирования» не указан, не исключено, что проверять будут все магазины.

Электронные «бомбисты» одолевают Петербург вторую неделю подряд. Письма «от Путина и Обамы» пришли в социальные и коммерческие учреждения, не остались без внимания ФСБ и Эрмитаж. Выборочно автор или авторы добавляют в текст требование выкупа: 500 тысяч рублей с заведения. Не исключено, что за электронной атакой на город могут стоять недавние школьники. Правоохранители проверяют 19-летнего украинца, в виртуальном мире известного как Смычок, и студента-программиста из России.