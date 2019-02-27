Индия подтвердила потерю МиГ-21 в воздушном бою с пакистанскими лётчиками

Индия подтвердила потерю МиГ-21 в воздушном бою с пакистанскими лётчиками, соответствующее заявление сделал на брифинге 27 февраля представитель министерства иностранных дел страны Равиш Кумар, сообщает The Times of India.

"Один гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21. В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные", – заявил Кумар.

Напомним, ранее Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве и взял в плен одного из пилотов.

Вооружённому инциденту 27 февраля в небе над Кашмиром предшествовала вчерашняя бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана.

Воздушное пространство Индии севернее Дели полностью закрыто. Самолет, летевший из Петербурга в тайский Краби, на подлете к воздушному пространству Пакистана развернулся в обратном направлении.