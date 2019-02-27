25 российских вузов попали в топ-100 предметного рейтинга QS. Представитель Петербурга забрался выше других претендентов из России

В топ-100 лучших вузов мира вошли 25 университетов России, а в общем списке из 1,2 тысячи претендентов – 30 из РФ. Такие данные приводятся в ежегодном предметном рейтинге Quacquarelli Symonds.

Лучшим в России в этом году признан МГУ. Столичный университет стал единственным российским вузом, который попал в топ-50 в пяти предметных областях, что стало лучшим результатом среди представителей РФ. В естественных науках он занял 21 место, в лингвистке – 23-е, а в физике – 26-е. Однако наивысший результат в отдельных областях показал Горный университет из Санкт-Петербурга. Он – 19-й в инженерном деле. Больше в топ-20 нет ни одного учебного заведения из России.

Лучше всего дела у нашей страны обстоят в категории "физика и астрономия", где в топ-100 можно найти сразу 4 вуза из РФ: МГУ, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Новосибирский государственный университет.

СПбГУ за год улучшил свои показатели. Так, он приблизился к топ-100 по таким категориям как искусство и гуманитарные науки и естественные науки. А в инженерии и технологиях петербургский вуз поднялся сразу на 29 позиций – до 194 места.

Первые строчки рейтинга, как и раньше, делят между собой американский Гарвардский университет, возглавивший топы по 12 предметам, и еще один представитель США – Массачусетский технологический институт с 11 первыми местами.

Предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject ежегодно составляется британской компанией QS, специализирующаяся на образовании. Он оценивает показатели вузов по 48 дисциплинам. Рейтинг QS считается одним из самых авторитетных в мире.