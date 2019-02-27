Средний бюджет покупки «первички» в Петербурге приблизился к 4 млн рублей

Подорожание первичного жилья привело к росту среднего бюджета покупки квартиры в Петербурге. По данным исследования Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2018 году показатель увеличился во всех классах жилья, а в масс-маркете покупатель на первичном рынке в среднем отдавал за квартиру 3,78 млн руб.

«На территории города в массовом сегменте покупатели в среднем тратили на покупку квартиры 4,19 млн руб., что на 4,1% больше, чем в 2017-м. В пригородной зоне Ленобласти рост составил еще больше – 6,4%. Здесь квартиру приобретали в среднем за 2,77 млн руб.», – рассказала 27 февраля руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Как сообщают аналитики «ПН», изменение бюджета покупки связано в первую очередь с ростом цен предложения на первичном рынке, который в 2018 году оказался куда более высоким, чем в 2017-м. Другими факторами стало сокращение недорогих предложений и интерес покупателей к новым проектам в зонах редевелопмента на территории Петербурга.

Сделки в бизнес- и элитном сегменте также прибавили в цене в прошлом году. В бизнес-классе стоимость проданной квартиры в среднем увеличилась на 6,3%, до 11,06 млн руб. Элитные покупки стали дороже на 10,8% – в среднем квартиры премиум-класса приобретали по цене 31,66 млн руб.

Ольга Трошева добавила, что в первом квартале 2019 года средний бюджет покупки существенно не изменится.