Неуправляемый поезд вспыхнул на вокзале в Каире. Десятки людей сгорели

На железнодорожном вокзале «Рамзес» в Каире, столице Египта, утром 27 февраля поезд сошел с рельсов и вспыхнул. По предварительным данным, сообщает издание «Шурук-ньюз», погибли как минимум 24 человека, пострадавших около 50.

По информации источника издания, поезд вышел из цеха технического обслуживания, набрал скорость и врезался в бетонную конструкцию, после чего начался пожар. Здание частично обрушилось, на вокзале началась паника. Экстренные службы оцепили территорию и эвакуировали людей.

Издание «Масрави» пишет, что, возможно, имело место столкновение двух поездов. Погибли люди, находившиеся на вокзале и на платформе, многие тела сильно обгорели.

Транспортный чиновник, слова которого приводит «Масрави», предполагает, что причиной ЧП стала чудовищная небрежность машиниста, который не смог точно оценить расстояние. Возможно, он уснул или отвлёкся на мобильный телефон, рассуждает чиновник.

