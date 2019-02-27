Звёздный час «семейной ипотеки»

ПСК

Государство намерено продлить льготную 6% ставку по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребенок, на весь период кредитования.

По словам руководителя отдела ипотечного кредитования «ПСК» Ирины Тютриной, для семей это станет значительным плюсом, но чтобы добиться популярности «семейной ипотеки», нужны дополнительные шаги.

Сейчас срок льготного периода программы ограничен во времени. При рождении второго ребенка составит 3 года, при рождении третьего ребенка – 5 лет. Если в период действия программы – до конца 2022 года – в семье появились второй и третий ребенок, то льготный период увеличится до 8 лет. Максимальная сумма кредита для жителей Петербурга и Ленинградской области – до 8 млн рублей. После этого ставка по ипотечному кредиту устанавливается из расчета: ключевая ставка ЦБ на дату оформления ипотеки + 2%. Срок кредита от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «семейная ипотека» можно ознакомиться на сайте дом.рф

Однако за год действия программы ей воспользовались всего 4,5 тысячи семей в России.

«Условия получения льготной ставки очень строгие: нужно обязательно состоять в браке, основной заёмщик должен быть официально трудоустроен и работать не менее полугода, к тому же, не все банки участвуют в программе, да и минимальный взнос – от 20%. Не все заемщики могут выполнить эти требования, ‒ объясняет Ирина Тютрина. ‒ Например, если у мужа зарплата 50 тыс. руб., он должен содержать себя, жену и как минимум двоих детей. Даже если они решат взять ипотеку по льготной ставке, банк может не одобрить заявку. Несмотря на то, что в самой программе говорится об отсутствии необходимости подтверждать доходы семьи, банки всегда проверяют платежеспособность заявителей. Поэтому ажиотажа эта программа, к сожалению, не вызывает».

Опыт продаж «ПСК» подтверждает тенденцию на рынке: за год только три семьи обратились с заявкой на «семейную ипотеку». Остальные пользуются маткапиталом.

«Маткапитал – более привычный инструмент при покупке недвижимости. Например, в ЖК «Славянка» он пользуется большой популярностью. Есть шанс сделать такой же и «семейную ипотеку», но нужны дополнительные меры. Безлимитное субсидирование – это безусловный плюс для семьи, которая сможет снизить ежемесячные выплаты. Но если пойти дальше и распространить льготы на сегмент рефинансирования и сделать её доступной для всех семей с детьми, тогда те, кто уже взял ипотеку, смогли бы снизить ставку до 6%, ‒ поясняет Ирина Тютрина. ‒ К тому же, можно распространить правила льготной ипотеки на рынок вторичного жилья. Сейчас «семейной ипотеки» действует только на новостройки».

В отделе ипотечного кредитования «ПСК» семьям помогут подобрать наиболее подходящие условия для ипотеки. Программа льготного кредитования, как и возможность воспользоваться материнским капиталом действуют во всех проектах жилого строительства «ПСК». За подробностями обращайтесь по телефону (812) 680-15-39.

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