Министр туризма Непала погиб при крушении вертолёта в горах, сообщает 27 февраля агентство ANI со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Сообщается, что при крушении вертолёта погибли все 6 человек, находившиеся на его борту, включая высокопоставленного чиновника. Другие подробности ЧП не приводятся.

Nepal: The Civil Aviation Authority has confirmed that all 6 on board including the tourism minister are dead in a chopper crash https://t.co/7Sc9vsfhfS

