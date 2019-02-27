Министр туризма Непала погиб при крушении вертолёта в горах

Министр туризма Непала погиб при крушении вертолёта в горах, сообщает 27 февраля агентство ANI со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Сообщается, что при крушении вертолёта погибли все 6 человек, находившиеся на его борту, включая высокопоставленного чиновника. Другие подробности ЧП не приводятся.