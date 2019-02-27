НАК заявил о ликвидации троих боевиков в Нальчике, готовивших теракты

Трое боевиков убиты в Кабардино-Балкарии при перестрелке с силовиками, сообщает 27 февраля Национальный антитеррористический комитет.

Как рассказали в ведомстве, минувшей ночью спецслужбы и полиция узнали о том, что в частном доме на улице Братьев Кардановых в Нальчике находятся трое вооруженных участников религиозно-экстремистской группировки. Чтобы предотвратить совершение терактов боевиками, с четырех утра в части столицы КБР началась контртеррористическая операция.

На предложение сложить оружие и сдаться злоумышленники открыли огонь по силовикам и сами были убиты. На месте перестрелки найдены автоматы и боеприпасы к ним.

«Личности боевиков установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики», – отметили в НАК.

Среди стражей правопорядка и гражданского населения пострадавших нет.