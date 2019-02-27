«Азмуна хотела «Фиорентина», в «Зените» он не задержится». Футбольный агент оценил трансферную кампанию «Зенита»

Левая нога, корпоративные сложности в «Зените» и клубы-банкроты. Перед возобновлением футбольного сезона отдел спорта «Фонтанки» поговорил с Александром Маньяковым, представителем исчезающей профессии футбольного агента. Один из его клиентов «отцеплен» от петербургского клуба этой зимой.

Магомед Оздоев и Сердар Озмун//Александр Николаев/Интерпресс

- Были ли этой зимой какие-то переходы, которые вас удивили?

– Многие СМИ отмечали, что это было самое дорогое зимнее трансферное окно в истории. С одной стороны, меня это радует: я зарабатываю на переходах футболистов. С другой — все переходы по большей части были связаны с тремя клубами: «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром». Все остальные команды выступили как обычно: 1-2 человека. Некоторые вообще провели окно без изменений, к примеру «Анжи». Но у них свои обстоятельства. Не удивил, а скорее порадовал переход Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит». Про парня говорили давно. Насколько я знаю, летом шли переговоры о трансфере в «Фиорентину», и сумма даже была больше, чем в итоге заплатили петербуржцы. Я к Азмуну отношусь с большой симпатией, считаю, что у него есть все качества, чтобы вырасти до крепкого нападающего европейского уровня. Думаю, что и в «Зените» он не задержится, возможны предложения из Европы: команда играет в Лиге Европы, команда на виду, внимания больше, чем к «Рубину».

- Мы петербургская интернет-газета, понятно, что нас в первую очередь интересует команда Сергея Семака.

– А я к этому и подвел.

- Мы здорово с вами поняли друг друга. У Семака получилась первая полноценная трансферная кампания. Летний сюжет с расчисткой команды и приездом Маркизио полноценной работой на усиление, наверное, назвать нельзя. Три новичка: Ракицкий, Барриос и Азмун — это попытка выстроить трудовой коллектив?

– Давно ходили слухи о том, что «Зенит» искал центрального защитника, левого защитника, опорника и нападающего. Практически всё, кроме левого защитника, удалось. Я не знаю, кто был в шорт-листах, но я считаю, что команда усилилась. Футболисты достаточно квалифицированные и обладающие должными качествами. Ракицкий — ментальный лидер, он и в «Шахтере» таким был, и в Петербурге таким же будет. Барриос прекрасно играет в отборе. Азмун в представлении не нуждается, его и так все знают: голеадор, и в то же время хорош в подыгрыше, быстрый, разносторонний форвард.

- В Петербурге любители футбола встревожены проблемой паспортов. Зашли три иностранца, зашли однозначно в стартовый состав. В то же время травмированы Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин: минус три россиянина.

– «Зениту» предстоит играть в двух турнирах, команда будет играть дважды в неделю и обойма должна быть больше. В чемпионате России лимит действительно может быть проблемой для «Зенита», тем более что все трое — реальные боевые единицы.

- Ну, про Шатова, наверное, можно поспорить. Но это вкусовщина.

– Я очень тепло отношусь к Олегу.

- Вы упомянули левую ногу, ее искали и летом, и зимой. Все ждали переход Скопинцева в «Зенит», а не в «Краснодар». На левом фланге, получается, выбор между двумя футболистами, которые находятся на разных полюсах карьеры: Эльмир Набиуллин и Юрий Жирков.

– Мне кажется, кроме левого фланга, были и другие позиции для усиления. Вратарская: Андрей Лунев не дает поводов для сомнений, но молодой парень на вырост необходим «Зениту», чтоб Лунев с Мишей Кержаковым чувствовали дыхание за спиной. Левый защитник — однозначно нужен. Жирков — мастеровитый футболист, 13 игр сыграет, но нельзя забывать про травматичность и возраст. Набиуллин, скажем так, пока не оправдывает тех надежд, которые на него возлагали. Еще, на мой вкус, нужен один крайний полузащитник для классической схемы 4-4-2, по которой иногда играет «Зенит». Для тактического разнообразия не помешал бы еще разыгрывающий полузащитник.

- Почему в итоге не получилось у вашего клиента Евгения Чернова продлить контракт? Левоногий, русский паспорт.

– Для меня это загадка. Мы вели переговоры с «Зенитом», вроде бы начали сближаться по финансовым условиям. Но в один прекрасный момент клуб сказал, что переговоры прекращены: Чернов доработает до конца контракта. К переговорам больше так и не вернулись.

- Попыток инициировать переговоры не предпринимали?

– «Зенит» не предпринимал. Никакого рационального объяснения этому нет. Я убежден, что Чернов минимум не слабее Набиуллина. По опыту, конечно же, Жирков даст фору. Но Женя в самом соку: матч «Ростова» на кубок против «Краснодара» лишь подтвердил мои слова. Чернова нужно было сохранять для «Зенита»: он вырос из второй команды, по человеческим качествам — чистое золото. Есть вонючки, которые не играют и начинают ныть «почему он играет, а не я?». Это всегда нехорошо сказывается на атмосфере в команде. Женя не такой: сидел в запасе и ждал шансы, играл — радовался, что играет.

- Когда у другого «вашего» футболиста, Смольникова, заканчивается контракт?

– Через полтора года.

- Ну, время на то, чтобы начать переговоры, есть.

– Да, я как раз скоро буду в Петербурге.

- Как вы объясняете то, что Смольников в этом году проиграл конкуренцию Александру Анюкову, которому хорошо за 30?

– Я бы так не сказал. В Катаре в кубке канала «Матч Премьер» Игорь был одним из лучших на поле.

- Вы как его агент не можете сказать иначе.

– Нет, ну что вы, это объективно. Я же не спорю, что чемпионат Европы Смольников провалил, все ждали от него совсем другого выступления. Я признаю, что на чемпионате мира эмоции захлестнули и получилось удаление в игре против Уругвая. Кстати, совсем недавно виделись в Турции с Черчесовым. Саламыч как раз сказал: «Ну ёлки, опытный же футболист, нужно держать себя в руках». У меня нет вопросов, Фернандес был сильнее. Сейчас же, мне кажется, Игорь в неплохой форме и сможет еще помочь команде.

- У вас есть гипотеза, почему после чемпионства-2015 у Игоря получился такой противоречивый отрезок продолжительностью в несколько лет?

– Да, есть. На мой взгляд, во времена Мирчи Луческу Игорь был на уровне, а вот при Роберто Манчини начались сложности. Вы же знаете, что была непростая психологическая обстановка внутри команды. Вспомните Дзюбу с Шатовым, которых отправили в аренду. Я могу сказать, что зимой, в январе 2018 года мы разговаривали с двумя клубами по поводу аренды Игоря. Но Манчини сказал, что Смольников ему нужен. Я считаю, что многое к тому же зависело от тактической схемы. Его сильные стороны — игра вперед, игра в атаку, когда открывается фланг, когда появляется возможность ворваться в зону. Помните его забегания за спину? Он тогда 4 гола забил за год. Это же было эффективное оружие? При Манчини это прекратилось. На краю Смольникова играл Ригони, и эти забегания исчезли. Ну и плюс внутреннее давление в команде, которое мы уже обсудили.

- Какое у вас общее впечатление от процесса строительства новой команды Сергеем Семаком?

– Мне кажется, Сергей Богданович еще не до конца сформировался как тренер. Он развивается и ищет себя. Поэтому мы видим нестабильную игру «Зенита». Плюс не все зависит от главного тренера. Насколько я знаю, была ситуация, когда руководители команды не слышали просьб Семака по поводу комплектации. И в этом был диссонанс. Сейчас, с приходом нового руководства, надеюсь, пусть я и москвич, что все наладится.

- В футбольных кругах прямым текстом говорят: летнее трансферное окно не получилось, потому что спортивным директором стал человек от Александра Дюкова, а оперативным управлением занимался Сергей Фурсенко с коллегами. И в этой ситуации Семак оказался заложником определенного корпоративного конфликта.

– Я тоже про это слышал. Подтвердить не могу, но слышал.

- Как мы с вами аккуратно сформулировали, чтобы иск о клевете не прилетел… Следующий вопрос. В целом у меня ощущение, что на рынке трансферов давно наступили времена новой скромности. Как мне кажется, во многом это связано со словами, которые звучали на заседаниях президентского совета по физкультуре и спорту. В агентском цеху такое же ощущение?

– Скажем так, денег совершенно точно стало меньше. Это хорошо ощущается. Зарплаты футболистов уменьшились. Суммы трансферов тоже. И агентские вознаграждения, само собой. Но я это не связываю со словами президента, тут комплекс факторов. В России прошли два крупнейших мировых события: олимпийские игры и чемпионат мира, это затратные мероприятия. Против нашей родины действуют санкции, западных денег в стране практически нет. И футбол — это отражение того, что происходит в обществе. Денежная масса уменьшается, и на футбол стали тратить меньше.

- Осенью Чернов рассказывал, что «Тосно», легендарный клуб, выигравший кубок и сгинувший ровно через месяц, остался должен большую сумму денег. Шансы на получение?

– Их нет, никаких.

- Вы удивительно спокойно произносите эту реплику.

– Ну слушайте, а что я могу сделать? Приехать к бывшему директору клуба Вячеславу Матюшенко со своими товарищами, схватить и попытаться выбить деньги? Ну это ж чушь.

- К Пайкину с Левченко не поедете?

– До них добраться тяжело. Я не того еще уровня человек.

- «Тосно» не первый и не последний клуб-банкрот в истории российского футбола. Я посмотрел базу данных игроков, с которыми вы работаете, и у вас есть футболисты в коллективах, в чьем финансовом будущем я сомневаюсь. Сознательно рискуете?

– Например? Какие клубы?

- К примеру, «Енисей». Вылетят они обратно в ФНЛ – и все, прекратится финансирование.

– Не прекратится. Есть подтверждение того, что даже в случае возвращения в ФНЛ деньги будут выделяться.

- От губернатора?

– Да. Скажу так: у нас есть устная договоренность с руководителями команды, что если «Енисей» вылетит в ФНЛ, а у игроков будут предложения от команды элитного дивизиона, то палки в колеса вставлять не будут. Денис Рубцов (генеральный директор ФК «Енисей». – Прим. ред.) – достаточно грамотный руководитель, он понимает, что век футболиста недолог.

- Ваш прогноз: какой клуб исчезнет следующим?

– В Премьер-лиге никто не исчезнет, по моим ощущениям. Даже «Анжи». Все-таки это команда очень важная для такого региона, как Дагестан. Руководители команды и руководители республики найдут компромисс.

- Одним из самых активных игроков на рынке трансферов этой зимой стал «Ростов».

– Это же все про понимание рынка и соотношение предложенной суммы за футболиста. «Зенит» предлагал за Скопинцева 3 млн. Я знаю, что руководители «Ростова» хотели больше. И в случае с «Краснодаром» в итоге сумели договориться, пожали руки, и Скопа играет в более статусном клубе. В то же время посмотрите, как умело в Ростове решают кадровые проблемы: травмировался Вилюш – взяли в аренду Мевлю; ушел Скопинцев — пришел Чернов; ушел Аяз Гулиев — пришел Данила Глебов. Взяли двух опытных футболистов — Романа Еременко и Ивелина Попова. Продали при этом на десятку. Скажите, кто из не топ-клубов у нас продавал на 10 млн? Понятно, что можно Промеса за 20 двинуть, но для уровня «Ростова» 10 млн – это очень хороший показатель. Красавцы, браво. В российском футбольном менеджменте, думаю, они сейчас номер 1.

- Сейчас Вячеслав Малафеев загрустил, читая эти строки.

– Почему?

- Не он топ в этой профессии.

– Ну, Вячеслав Саныч в самом начале своего пути. Вы ж, Федь, понимаете, что футбол — это очень специфический вид деятельности. Можно успешно руководить корпорацией, быть коммерсантом, а приходит такой человек в футбол, и его, условно говоря, первые 2 года доят. Одно дело играть в футбол, другое — менеджерская работа. Тут только опыт может помочь. Слава, как неглупый человек, пройдет этот эмпирический путь.

- Ваш прогноз: как будет выглядеть турнирная таблица вечером 26 мая?

– Я почему-то думаю, что ЦСКА ввяжется в чемпионскую гонку. Это такой скрытый фаворит. Думаю, что «Краснодар» будет бороться за золотые медали. Главное, чтоб в самый последний момент хватило характера: играют здорово, красиво, но в важных матчах не всегда получается. Посмотрим, Мусаев справился с «Байером», сможет ли он одолеть этот синдром, научить команду держать удар. В «Спартак» не верю, хотя я очень люблю этот клуб. Просто мне кажется, что сейчас там очередная перестройка состава. «Зенит». «Локомотив». Вот 4 клуба, которые будут бороться за чемпионство. Про вылет говорить не хочу, внизу таблицы играют команды, с которыми у меня достаточно теплые и дружеские отношения: «Уфа», «Енисей», «Крылья Советов», «Анжи», «Динамо», «Арсенал» где-то рядом. Скажу так: пусть останутся сильнейшие.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»