Индия полностью закрыла воздушное пространство севернее Дели

Воздушное пространство Индии севернее Дели полностью закрыто, сообщает 27 февраля The Times of India.

Ранее авиасообщение над приграничными областями Индии и Пакистана было закрыто для транзитных международных рейсов.

Напомним, что самолет, летевший из Петербурга в тайский Краби, на подлете к воздушному пространству Пакистана развернулся в обратном направлении.

Индийское агентство ANI передавало, что в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад из-за действий индийской авиации. По его данным, один пакистанский истребитель был сбит.

В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС в среду сбили два индийских самолета. Как он утверждает в Twitter, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двух индийских пилотов неизвестна.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.