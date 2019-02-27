Петербуржец получил приговор за «набор киллера». Пострелявшего из него байкера Ерёму простили полиция и прокуратура

В Петербурге вынесен приговор приятелю бизнесмена Виталия Ермолаева Александру Шрайнеру. Обоих застигли с «набором киллера», но использовал пистолеты только один. Коммерсант извинился, и стрельба в сторону полиции осталась безнаказанной, Шрайнеру же роль оруженосца обошлась в два года условно.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 27 февраля Приморский райсуд признал Шрайнера виновным в хранении оружия. Тот нашёл и присвоил сумку с 9-мм пистолетом производства Словакии, «Вальтером» и патронами разного калибра. По версии обвинения, умысел был только на ношение. Разоружили Шрайнера в июне прошлого года на Ольховой улице. Он не сопротивлялся.

Вместе с ним полиции попался и бизнесмен Виталий Ермолаев (в определенных кругах Петербурга известен как байкер Ерёма). На требование предъявить документы он начал беспричинно убегать и выстрелил в сторону патрульных. Дело возбуждено по статье 318 УК (применении насилия в отношении представителя власти). Подержав Ермолаева под стражей, его дело прекратили в связи с примирением сторон. Моральный вред коммерсант не компенсировал, но извинился. Патрульные простили. После статьи «Фонтанки» «Солдат удачи. Как выжить в Сирии, увести миллиард у «Газпрома» и безнаказанно пострелять по полиции» прокуратура решила реанимировать уголовное дело, но вскоре передумала. Апелляционная жалоба отозвана, приговор вступил в законную силу.

Александр Шрайнер вину признал, но извиняться ему было не перед кем. Суд назначил ему два года условно.