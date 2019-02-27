Третий финалист национального отбора отказался представлять Украину на Евровидении

Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на Евровидение-2019 на Украине, отказалась представлять страну на конкурсе.

"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут", – говорится в заявлении группы в Instagram.

В финале украинского национального отбора на Евровидение победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Позавчера телерадиокомпания сообщила, что Maruv не будет выступать от Украины на Евровидении-2019, поскольку не подписала контракт. Накануне группа Freedom-Jazz Girls Band, которая заняла второе место на национальном отборе, отказалась от предложения представлять страну на Евровидении.

Украина может отказаться от участия в Евровидении в этом году, заявила 26 февраля член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.