«Ни в какие процессы мы не вмешиваемся». Макаров рассказал о предвыборных консультациях с администрацией президента

Спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров считает, что консультации с главами районных администраций и муниципальных советов, которые начались накануне в Смольном, не были вмешательством в избирательный процесс. Об этом он сообщил журналистам 27 февраля.

«Ни в какие процессы мы не вмешиваемся. Приезжала Элла Памфилова. По итогам ее визита были проведены консультации. Ничего такого загадочного не было. Наша задача – сделать выборы честными и прозрачными», – заявил он на брифинге в Мариинском дворце.

Накануне глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, вице-губернатор Любовь Совершаева и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров встретились в Смольном с представителями районных и муниципальных властей Приморского, Адмиралтейского и Фрунзенского районов. По данным «Фонтанки», муниципалы и районные чиновники должны были подготовить доклад об активности оппозиции на их территории, мобилизации электората, провластных кандидатах на выборах 2019 года и «политической» бухгалтерии. В ближайшие недели аналогичные встречи посетят представители других районных администраций.