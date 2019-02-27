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Общество
27.02.2019 12:14
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В США представили законопроект о новых санкциях в отношении России

Американцы готовы ввести рестрикции  в отношении суверенного долга РФ, помешать деятельности некоторых финансовых институтов, а также подорвать развитие проектов в сфере энергетики. На очереди – персональные ограничения. Конгрессмены представили законопроект о новых санкциях в отношении Москвы.  

«Президент США должен незамедлительно поддержать ответ федеральных органов власти на устранение угрозы, исходящей от правительства Российской Федерации, и принять меры для предотвращения вмешательства в институты Соединенных Штатов и демократические процессы», – говорится в обновленном законопроекте, опубликованном конгрессом 27 февраля. 

Cанкции прописывают запрет на сделки с новым суверенным долгом России, действие которого должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона. Российские финансовые институты, поддерживающие «вмешательство правительства РФ в демократические процедуры или выборы в других странах», станут объектами санкционного давления. В первоначальной версии законопроекта был представлен список таких организаций, однако в итоге их выбор возложили на президента Дональда Трампа. 

Под санкции теперь попадают и инвестиции в российские проекты по сжиженному природному газу, которые реализуются за пределами страны. Под ограничениями находятся все инвестиции, превышающие 1 миллион долларов или от 5 миллионов в течение года. «Северный поток – 2» в документе при этом не упоминается. 

Кроме того, законопроект предусматривает введение через 6 месяцев рестрикций в отношении «политических фигур, олигархов и иных лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина». Помимо этого, конгрессмены намерены получить сведения о личных активах российского президента. 

В документе особо подчеркивается, что для достижения наибольшего эффекта от санкционного давления к ним должны присоединиться и страны Евросоюза. ЕС уже заявил о готовности пойти на введение ограничений против России из-за инцидента в Керченском проливе. 

Также отдельный пункт документа посвящен взаимодействию США и НАТО. Сенат выступил против попыток Трампа покинуть альянс, заявив, что для этого необходимо получить одобрение Сената. Североатлантический альянс называется важным инструментом для «реагирования на новые угрозы и вызовы, представляемые правительством Российской Федерации». Кроме того, перед странами-членами альянса ставится задача сократить закупки военных товаров и услуг у России. Кого конкретно касается этот пункт, неясно, однако Америка неоднократно выражала недовольство покупкой Турцией российских С-400.

Еще один раздел документа выделен под борьбу с распространением дезинформации в социальных сетях. «Технологические компании, в частности работающие в социальных сетях, несут ответственность за обеспечение того, чтобы на их платформах не было дезинформации, спонсируемой правительством Российской Федерации и правительствами других стран», – отмечают конгрессмены. Например, ранее Facebook заблокировал пять популярных проектов за связь с российским телеканалом RT. 

По данным агентства Reuters, обновленный законопроект, которые учитывает предыдущие критические замечания, имеет больше шансов быть принятым.

Справка:

Авторами обновленного законопроекта об антироссийских санкциях стали два республиканца Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также три демократа Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин. Документ был внесен для рассмотрения 14 февраля, хотя о его подготовке и основных пунктах было известно еще в 2018 году. В феврале стало известно, что новые цели для санкционного давления США против России будет определять лично президент Дональд Трамп. Из законопроекта исчез список конкретных госбанков, в числе которых упоминались ВТБ и Сбербанк. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже назвал подготовку новых санкций «шизоидной историей».

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