Путин поручил снизить ставки по ипотеке до 8%

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры, направленные на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее, текст поручений опубликован на сайте Кремля 27 февраля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 процентов годовых и менее», – говорится в тексте поручений.

Доклад должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее – один раз в полгода.

Также президент поручил до 1 июля 2019 года обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают предоставление попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам «ипотечных каникул» – отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам и запрет для кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением заемщика.