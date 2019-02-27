В московской школе третьеклассники устроили массовую драку. Три девочки попали в больницу

Массовая драка учеников произошла в московской школе №67 в Дорогомилово. Отношения между собой выясняли третьеклассники, трое девочек получили травмы.

О конфликте 27 февраля пишет РБК со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД. Сколько именно детей участвовали в драке, пока неясно, но понятен итог. Двух учениц 2009 года рождения и одну 2010 года рождения доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского. Медики зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Двух пострадавших госпитализировали, родители третьей девочки отказались от госпитализации.

Причины конфликта устанавливают полицейские. Также им предстоит выяснить, где в этот момент были преподаватели.

«Да, это было у нас. Мы сначала разберемся у себя, потом опубликуем пресс-релиз. По телефону я ничего пояснять не буду», — сказал РБК директор учебного заведения Андрей Козлов.