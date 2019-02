Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына другом и выразил надежду на скорое процветание Северной Кореи.

"Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет также процветать, и это произойдет очень скоро, если она примет решение о денуклеаризации. Потенциал огромен, это прекрасная возможность, которой не было почти ни у кого в истории – это возможность для моего друга Ким Чен Ына", – написал Трамп в своем твиттере 27 февраля.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon – Very Interesting!