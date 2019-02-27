Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

OOO "Лидер Групп"

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.

ЖК «Богатырь 3» – это строящийся комплекс комфорт-класса, расположенный по адресу: Полевая Сабировская ул., 45, неподалеку от станций метро «Пионерская» и «Старая деревня». Данный комплекс является третьей очередью проекта «Богатырь», реализуемого ГК «Лидер Групп» в этом районе. Первые два дома уже построены и заселены, сдача третьего намечена на 4 квартал 2019 года.

Преимущества комплекса: кирпично-монолитная технология, концепция «двор без автомобилей», подземный паркинг, французские окна, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, детский сад во дворе, трубы отопления в полу, дизайнерская отделка холлов, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость квартир начинается от 2 359 170 рублей за студию 23,83 квадратных метра.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/