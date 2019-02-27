18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 65.62р
74.49р
12:12 27.02.2019
Расширенный поиск

Общество
27.02.2019 11:40
Печать

Шведская полиция заявила о задержании «российского шпиона»

Помощника «агента российской разведки», действующей под прикрытием дипломатов, задержали в Стокгольме. Об этом заявляет 27 февраля шведская полиция. 

Как сообщает ведомство, предполагаемого шпиона задержали накануне вечером в центре столицы. Персональные данные фигуранта полиция не раскрывает, уточняя лишь то, что мужчина «работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей». Помимо полиции, к расследованию подключилась прокуратура.

По версии следствия, подозреваемый «в незаконной разведывательной деятельности» «был завербован агентом российской разведки, работавшей под дипломатическим прикрытием в Швеции», пишет «Коммерсантъ».

Российская сторона пока не прокомментировала случившееся.

Напомним, на днях в литовский суд передано дело о шпионаже в пользу Москвы. Российская разведка якобы могла получить данные об авиабазах и ВМФ Литвы.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
OOO "Лидер Групп"
27.02.2019 11:47

Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
МЕГА Парнас
27.02.2019 11:45

Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).
СК «Полис Групп»
27.02.2019 11:17

ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 очереди ЖК «Краски лета»

Госстройнадзор Ленинградской области выдал компании «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 3-й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
ПСК
27.02.2019 11:06

«ПСК» открывает продажи в ЖК Nobelius

Открыты продажи в ЖК Nobelius - доме бизнес-класса в историческом квартале Выборгского района Санкт-Петербурга. Строительство ведет группа компаний «ПСК».
ООО «Энфант»
27.02.2019 10:30

«Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге

Интернет-магазин детских товаров «Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
26.02.2019 16:00

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.
OOO "Лидер Групп"
26.02.2019 15:01

В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
«Аквилон Инвест»
26.02.2019 14:29

Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.
предоставлено компанией Гарант
26.02.2019 13:13

У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник

Правовая информация стала доступнее. Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.
Группа компаний «ЦДС»
26.02.2019 12:59

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 2 корпус ЦДС «Весна 3»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса ЦДС «Весна 3».
ПСК
26.02.2019 11:57

Оценка строителей перед покупкой квартиры

Более 50% недвижимости в Санкт-Петербурге строится силами генподрядных организаций, привлекаемых девелоперами и указываемых в проектной декларации. Качество и сроки строительства зависит от исполнителя не меньше, чем от надёжности и опыта самого девелопера.