Шведская полиция заявила о задержании «российского шпиона»

Помощника «агента российской разведки», действующей под прикрытием дипломатов, задержали в Стокгольме. Об этом заявляет 27 февраля шведская полиция.

Как сообщает ведомство, предполагаемого шпиона задержали накануне вечером в центре столицы. Персональные данные фигуранта полиция не раскрывает, уточняя лишь то, что мужчина «работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей». Помимо полиции, к расследованию подключилась прокуратура.

По версии следствия, подозреваемый «в незаконной разведывательной деятельности» «был завербован агентом российской разведки, работавшей под дипломатическим прикрытием в Швеции», пишет «Коммерсантъ».

Российская сторона пока не прокомментировала случившееся.

Напомним, на днях в литовский суд передано дело о шпионаже в пользу Москвы. Российская разведка якобы могла получить данные об авиабазах и ВМФ Литвы.