Камера сняла, как водитель «БМВ» перед тем, как сбить людей на Невском, затягивается шариком

Кадр из видео на YouTube-канале "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

Прежде, чем сбить людей на Невском проспекте, 30-летний Мурад Касымов на BMW X6 проехал по Думской улице, затем по Ломоносова, свернул налево на Садовую и оттуда вырулил на Невский. Его передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на улицах. Ролик, составленный из этих записей, публикует «Дорожный инспектор» на своём канале в YouTube.

На ролике видно и продавца шариков на Думской (примерно на 12-й секунде), и едущую там «БМВ». На Ломоносова «БМВ» притормаживает прямо посреди проезжей части (1:40). Видно, как водитель проводит манипуляции со светлым шариком и тут же жмёт на газ. С Ломоносова на Садовую поворачивает налево в нарушение ПДД: движение там разрешено только прямо и направо. На Невском камеры «ловят» X6 несколько раз, пока в финале под одной из них не происходит ДТП – у дома 55, то есть уже после перекрёстка с Владимирским. Страшный момент, когда людей на тротуаре раскидывает, как кегли, «Фонтанка» уже показывала.

Напомним, ДТП на Невском, 55, произошло 24 февраля. Погибли житель США и уроженка Москвы, ещё трое оказались в больнице, один человек в тяжёлом состоянии. То, что «виноват» шарик, полицейским стало понятно сразу. Водитель «БМВ», впрочем, и сам этого не скрывал: «На Думской в баре надышался «шариками»... Вот меня и выключило… Я, честно, в шоке». 25 февраля суд отправил его под арест. В суде он заявил о раскаянии.