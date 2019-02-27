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Город
27.02.2019 11:36
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Индо-пакистанский конфликт может оставить петербуржцев без отпуска. Рейс в тайский Краби над Узбекистаном развернулся на 180 градусов

На подлете к воздушному пространству Пакистана самолет с петербуржцами на борту развернулся в обратном направлении. Ранее вылет в Краби из Пулково задержался на пять часов. 

Судя по данным сервиса Flightradar, около 11 утра по московскому времени рейс авиакомпании AzurAir 7833 недалеко от Самарканда развернулся на 180 градусов. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, возврат самолета в Россию связан с внезапным закрытием воздушного пространства Пакистана. Кроме петербургского рейса обратно возвращается и борт, который летел из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. «Вынужденная посадка рейсов будет производиться в штатном режиме. Авиакомпания обязуется доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации», – добавили в AzurAir. 

скриншот страницы сервиса flightradar24.com
скриншот страницы сервиса flightradar24.com

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Перед вылетом из Пулково самолет был задержан на пять часов, в аэропорту пассажиры провели всю ночь.

Небо над Индией и Пакистаном закрыто после того, как пакистанские военные утром 27 февраля над Кашмиром сбили самолет (по некоторым данным – два) индийских ВВС. В ответ был сбит пакистанский истребитель F-16.

Справка:

Отношения Индии и Пакистана обострились в середине февраля после того, как 14-го числа произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад». Накануне индийские ВВС нанесли в Кашмире бомбовый удар, как говорилось, по лагерю боевиков.

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