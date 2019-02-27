ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 очереди ЖК «Краски лета»

СК «Полис Групп»

Госстройнадзор Ленинградской области выдал компании «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 3-й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.

К строительству третьей очереди проекта приступили в 2016 году. Она состоит из пяти жилых корпусов (дома №7-11) высотой от 13 до 20 этажей. Общий объем построенного в рамках очереди жилья составляет более 65 173 кв. м (2421 квартира). Площадь застройки – 6238 кв. м.

В первом корпусе расположен встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест общей площадью свыше 1664 кв. м.

ЖК «Краски Лета» – масштабный проект комплексного освоения территории в развивающемся микрорайоне Мурино у метро Девяткино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300 000 кв. м жилья, а также коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу. В настоящее время уже сданы первая, вторая и третья очереди проекта.

Четвертая и пятая находятся на разных этапах строительства, активными темпами идет возведение школы на 1175 мест. Напомним, образовательное учреждение высотой 4 этажа реализуется в рамках государственной программы «Стимул». Общая площадь объекта составляет 18 604 кв. м. Завершить строительство школы планируется к концу 2019 года, а в 2020 году она уже сможет принять первых учеников.

«Компания «Полис Групп» – является одним из лидеров по объемам строительства, вводу жилья и социальных объектов в Ленинградской области. Большинство проектов «Полис Групп» здесь – комплексное освоение территорий. ЖК «Краски лета» – один из них. Наша стратегия ориентирована на то, чтобы создать комфортные условия для проживания, не просто обеспечив покупателя жильем, которое отвечает его потребностям, но и создать достойное окружение – удобное внутреннее устройство территории, необходимую коммерческую и социальную инфраструктуру – детские сады и школы», – отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

Третья очередь ЖК «Краски лета» – второй объект, который ГК «Полис Групп» ввела в эксплуатацию в 2019 году. Таким образом, объем сданных квадратных метров в портфеле девелопера составил 1 007 119 кв. м или 30 912 квартир.

В Ленинградской области ГК «Полис Групп» также ведет строительство ЖК «ПаркЛэнд» и продолжает реализацию проектов в городской черте – ЖК «Полис на Комендантском», ЖК «Полис на Неве», ЖК «Полис на Московской».

Общий объем текущего строительства компании составляет более 511 000 кв. м.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" - застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "ПаркЛэнд" - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Московской" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents