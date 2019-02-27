В Законодательном собрании ждут Георгия Полтавченко. Расчистили парковку
Почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» вручат экс-губернатору Петербурга Георгию Полтавченко в Мариинском дворце 27 февраля.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в городском парламенте подготовились к визиту бывшего губернатора: перед зданием расчистили обычно забитую парковку и открыли парадный вход.
Награждение должно начаться в 12:30. Интересно, что это будет уже вторая подобная церемония. В конце 2018 года депутаты наградили бывшего председателя комитета по спорту, зятя врио губернатора Александра Беглова, Павла Белова, директора Колледжа туризма и гостиничного сервиса Светлану Антонову, председателя комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова и других деятелей. Георгий Полтавченко тогда не приехал.
Вячеслав Макаров неоднократно заявлял о необходимости выразить благодарность бывшему губернатору: «Мы обязательно должны сказать ему спасибо за 7 лет работы в городе», – заявлял он ещё осенью 2018 года журналистам.
Справка:
3 октября Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил его руководить ОСК в статусе председателя совета директоров. На его место перешел полпред в СЗФО Александр Беглов. В свою очередь, пост Беглова занял бывший заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан.