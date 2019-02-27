В Законодательном собрании ждут Георгия Полтавченко. Расчистили парковку

Почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» вручат экс-губернатору Петербурга Георгию Полтавченко в Мариинском дворце 27 февраля.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в городском парламенте подготовились к визиту бывшего губернатора: перед зданием расчистили обычно забитую парковку и открыли парадный вход.

Награждение должно начаться в 12:30. Интересно, что это будет уже вторая подобная церемония. В конце 2018 года депутаты наградили бывшего председателя комитета по спорту, зятя врио губернатора Александра Беглова, Павла Белова, директора Колледжа туризма и гостиничного сервиса Светлану Антонову, председателя комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова и других деятелей. Георгий Полтавченко тогда не приехал.

Вячеслав Макаров неоднократно заявлял о необходимости выразить благодарность бывшему губернатору: «Мы обязательно должны сказать ему спасибо за 7 лет работы в городе», – заявлял он ещё осенью 2018 года журналистам.