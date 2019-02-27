На ЗСД встретились два «Соляриса»: мужчина не уступил дорогу женщине, и пострадали трое

За минувшие сутки, 26 февраля, в Петербурге произошло шесть ДТП с пострадавшими. Одно из них, в котором травмы получили стразу трое, случилось около полудня на Западном скоростном диаметре в Московском районе города.

Как сообщает 27 февраля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №3 ГИБДД Петербурга, около 12:01 59-летний мужчина на белом Hyundai Solaris, двигаясь по ЗСД, при перестроении не пропустил 31-летнюю женщину на Hyundai Solaris темного цвета. От удара одну из машин отбросило в проезжавшую мимо Skoda Octavia, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водители обоих «Солярисов»: мужчина получил тяжелые травмы, женщина – средней тяжести. Также в состоянии средней тяжести увезли пассажира одной из корейских машин – 31-летнего мужчину.

Всего за вторник, 26 февраля, в Петербурге было зафиксировано 413 дорожных аварий. Травмы получили 8 человек, все взрослые. В Ленобласти произошло 59 ДТП, пострадавшие были в семи из них. Пятеро получили травмы, трое погибли, сообщает 27 февраля УГИБДД.