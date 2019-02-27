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Строительство
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27.02.2019 11:06
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«ПСК» открывает продажи в ЖК Nobelius

«ПСК» открывает продажи в ЖК Nobelius

ПСК

Открыты продажи в ЖК Nobelius – доме бизнес-класса в историческом квартале Выборгского района Санкт-Петербурга. Строительство ведет группа компаний «ПСК».

Nobelius представляет собой 10-этажный двухсекционный жилой комплекс на 86 квартир на участке в 0,29 га. Комплекс строится на Выборгской улице, 4а в границах квартала, ограниченного Большим Сампсониевским и Лесным проспектами, Выборгской улицей и Нобельским переулком. Название дома связано с исторической составляющей квартала и фамилией братьев Нобель. Здесь в 1893-1916 годах для квалифицированных служащих завода Людвига Нобеля (позднее – «Русский дизель») был возведён Нобелевский городок. Тринадцать жилых корпусов со школой сохранились да наших дней.

Общая площадь клубного дома более 10 тыс. кв. м. Представлены шесть типов квартир, от студий до пятикомнатных, с широкой вариативностью – предлагается сразу 36 планировочных решений. По проекту на верхних этажах расположены видовые квартиры с террасами и балконами. Предусмотрен двухуровневый паркинг на 55 машино-мест с доступом на лифте ко всем уровням. Во внутреннем дворе будет обустроен сквер с ландшафтным озеленением, детской площадкой и зонами отдыха.

ЖК Nobelius появится в рамках редевелопмента территории, где ранее находились ветхие сооружения бывшего промышленного назначения. Ввод дома в эксплуатацию намечен на IV квартал 2020 года.

В шаговой доступности от будущего ЖК сразу две станции метро: «Выборгская» и «Площадь Ленина». Проспекты, а также Пироговская набережная обеспечивают удобное автомобильное сообщение со всем городом. В непосредственной близости от участка застройки находятся Выборгский сад, Сампсониевский парк, а через Большую Невку раскинулся Ботанический сад. Nobelius будет вписан не только в архитектурное окружение, но и в ментальность локации.

«Прошло более 110 лет, а дома в этом квартале стоят, сохранив имя. Более того, до сих пор они не утратили свою архитектурную привлекательность. Наши проекты и на пр. Бакунина (ЖК «Дипломат»), и на Лиговском отличаются высокой степенью корректности по отношению к старой застройке. Умение органично вписать проект в имеющееся окружение, раскрыть потенциал места, учесть его атмосферу – вот главные требования к работе в исторических локациях. И ЖК Nobelius, будучи индивидуальным проектом, не станет исключением из этих наших правил», – подчеркивает генеральный директор «ПСК» Юрий Колотвин.

По всем объективным параметрам ЖК Nobelius предлагает уникальную локацию со сложившейся исторической застройкой, полностью сформированной и хорошо развитой социальной, транспортной и торговой инфраструктурой.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

 

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