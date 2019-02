Индия сбила военный самолёт Пакистана

Индо-пакистанский конфликт в небе над спорным Кашмиром продолжается. Издание The Times of India 27 февраля сообщило о том, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны.

В тwitter-аккаунте агентства ANI указывается на то, что самолет был сбит ответным огнем над территорией Пакистана в трех километрах от границы между странами. Пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют, однако о его состоянии и местонахождении ничего не известно.

