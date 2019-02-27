Индия сбила военный самолёт Пакистана

Индо-пакистанский конфликт в небе над спорным Кашмиром продолжается. Издание The Times of India 27 февраля сообщило о том, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны.

В тwitter-аккаунте агентства ANI указывается на то, что самолет был сбит ответным огнем над территорией Пакистана в трех километрах от границы между странами. Пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют, однако о его состоянии и местонахождении ничего не известно.

Parachute seen as Pakistan Air Force's F-16 was going down, condition of the pilot is unknown https://t.co/yfcHxDjlXn — ANI (@ANI) 27 февраля 2019 г.

По данным ANI, в настоящее время в Пакистане закрыты пять аэропортов, в том числе в столице Исламабаде, все внутренние и международные рейсы отменены. В то же время индийская сторона приняла решение о закрытии воздушного пространства на севере страны, в частности временно не выполняются гражданские рейсы в аэропорту Амритсар.

Кроме того, самолеты, маршрут которых должен был пролегать через воздушное пространство Индии и Пакистана, были вынуждены либо вернуться в аэропорт отправления, либо перестроить маршрут, отмечает агентство.

Ранее сообщалось о том, что пакистанские военные сбили самолет (по некоторым сведениям – два) индийских ВВС в небе над Кашмиром, один пилот был взят в плен. До этого агентство Reuters сообщало, что в результате крушения индийского самолета на границе с Пакистаном погибли два пилота и один мирный житель.

Отношения Индии и Пакистана обострились в середине февраля после того, как 14-го числа произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад». Накануне индийские ВВС нанесли в Кашмире бомбовый удар, как говорилось, по лагерю боевиков.