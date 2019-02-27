Не до учёбы. Лжеминёры продолжают срывать уроки на юго-западе Петербурга

Школы Красносельского района не исключили из спам-рассылки сообщений о минировании: 27 февраля на выход отправляют как минимум из восьми учебных заведений. На севере Петербурга письма не дождались, но на всякий случай отрабатывают эвакуацию.

Как сообщили в социальных сетях, в среду от уроков оторвали учеников и педагогов в школе №200 на улице Рихарда Зорге и гимназии №293 на Ленинском проспекте. Фотографиями с очередями в гардеробах делятся из школы №375 на проспекте Кузнецова. Очередь на выходе выстроилась у школы №54 на улице Маршала Казакова, №208 на улице Добровольцев, №549 на улице Маршала Захарова, а также ещё одной школы на Ленинском проспекте — 546-й. Ученики как по расписанию в экстренном порядке покидают это заведение третий день подряд.

В очередной раз не усидели за партами и в школе №394 на Брестском бульваре. «У нас всё как всегда», – прокомментировали педагоги, но не взялись назвать точное число эвакуаций за последние две недели.

Также массово покидающие школу ученики замечены в Приморском районе, который ранее редко попадал в спам-рассылку. В лицее №64 на Богатырском бульваре «Фонтанке» сообщили, что «на счастье, никаких писем не получали», но решили провести учебную эвакуацию.

Массовые сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве бюджетные и коммерческие учреждения получают с 9-10 февраля. Автор или авторы представляются Владимиром Путиным и Бараком Обамой и выборочно требуют с заведений по 500 тысяч рублей. Накануне сообщения с предупреждением про «урановые и ртутные заложения» получили только детские сады и учебные учреждения.